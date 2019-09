Lyon : comment éviter de faire la queue devant les agences TCL ?

Depuis ce lundi matin, on recense au moins 200 personnes qui font la queue devant certaines agences TCL comme celles de la Part-Dieu ou Bellecour. Comment éviter de devoir attendre sans passer devant tout le monde.

Jusqu'à deux heures de queue. Ce lundi matin, des centaines de personnes se sont massées devant les agences TCL comme celle de la Part-Dieu ou Bellecour pour réaliser des opérations ou montrer leur justificatif aux guichets. Néanmoins, de nombreux clients ne sont pas obligés de faire la queue en réalité. Plusieurs opérations ne sont plus nécessaires ou il est possible de les réaliser ailleurs comme l'indiquent sur place les agents TCL à ceux qui attendent.

Plus besoin de justificatif pour de nombreuses personnes

TCL a simplifié sa gamme tarifaire. Il n'est plus nécessaire de se rendre en agence pour apporter un justificatif de situation dans de nombreux cas. Ces tranches d'âge qui ne nécessitent plus de présenter un justificatif sont les suivantes :

- 4/10 ans : 18,40 euros par mois

- 11/17 ans : 22,80 euros en mensuel, ou 228 euros en annuel

- 18/25 ans : 32 euros en mensuel ou 320 euros en annuel (marquant la fin de l'abonnement étudiant, pas besoin de présenter sa carte donc)

- 26/64 ans : 64 euros en mensuel

- 65 ans et plus : 32 euros en mensuel

Il est donc nécessaire de continuer de se rendre en agence pour d'autres types de tarifs : sociaux, cas particuliers, familles nombreuses.

Le plus simple, avant d'aller en agence, reste de poser sa carte sur sa borne et de voir ce qui est proposé sur l'écran. Si vous pouvez prendre votre abonnement normalement, pas la peine d'aller faire la queue.

Des recharges aussi possibles en ligne, mais aussi en bureau de tabac

Pour recharger sa carte, il est possible de réaliser l'opération sur les bornes "distributeurs" dans les métros et stations de tramway, mais aussi guichets automatiques des banques CIC et Crédit Mutuel. Par ailleurs, les clients peuvent recharger en ligne via le site e-tecely. Dans ce cas, deux solutions sont proposées : recharger à la maison à l'aide d'un "rechargeur USB" (vendu 9 euros...), ou acheter son abonnement en ligne, puis l'activer en posant sa carte sur l'un des nombreux rechargeurs placés en ville (il est possible de trouver l'une de ces bornes de recharge "web" via ce lien).

Enfin, pour ceux qui ne souhaiteraient pas forcément payer leur abonnement par carte bleue, il est possible de recharger dans l'un des 224 points services, essentiellement des bureaux de tabac qui affichent le logo TCL sur leur devanture. La liste est disponible en ligne (voir ici).

Commander sa carte en ligne

Il est également possible de commander une carte en ligne via le site e-tecely, au prix de cinq euros. Pour réaliser l'opération, il suffit d'avoir le scan d'une photo d'identité sur son ordinateur. La période étant légèrement surchargée, les inscrits recevront leur carte sous cinq jours ouvrables. En attendant, il est toujours possible de prendre des tickets ou de se rabattre sur le réseau Vélo'v pour effectuer ses trajets. Ce début septembre s'annonce particulièrement ensoleillé pour découvrir la ville autrement (lire ici).