Lyon : chute de 90 % pour Vélo'v, mais succès autour des hôpitaux

Si la location des Vélo'v a chuté de 90 % à Lyon durant le confinement, les stations autour des hôpitaux montrent un fort intérêt pour le service de la part du personnel soignant. Ce dernier bénéficie d'un an d'abonnement gratuit.

Durant le confinement, le service Vélo'v est toujours opérationnel à Lyon. Néanmoins, les locations ont chuté de 90 % par rapport à une période normale. Ainsi, lors d'une journée classique, les Vélo'v pouvaient être loués 30 000 fois en moyenne. Durant le confinement, en semaine, ils le sont entre 2 700 et 3 000 par jour selon JCDecaux, autour de 2 000 fois le samedi, et 1500 / 1800 fois le dimanche.

Selon nos informations, ce sont les stations autour des hôpitaux qui rencontrent actuellement le plus fort succès. Le personnel soignant peut bénéficier d'un an d'abonnement gratuit au service. Plus de 600 cartes "douze mois" ont déjà été offertes depuis le début du confinement. Pour en profiter, il suffit d'adresser un justificatif témoignant d'une profession médicale à l'adresse suivante : contact.cyclocity@jcdecaux.com

Enfin, l'activité Vélo'v permet également de voir que les usagers Lyonnais respectent bien le confinement puisque les chiffres des locations "restent très linéaires, sans aucun pic. Ce sont des habitués qui font les mêmes trajets", selon le groupe JCDecaux interrogé par Lyon Capitale.