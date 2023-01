Lyon : ce qu’il faut savoir pour déposer votre sapin de Noël dans la rue

À partir de ce mercredi 4 janvier vous avez 14 jours pour déposer votre sapin de Noël dans l’un des 198 points de collecte de la Métropole de Lyon.

Les fêtes de fin d’année étant terminées, il est désormais l’heure de penser à se débarrasser du sapin de Noël quelque peu encombrant et desséché qui trône au milieu du salon. Vous pouvez bien entendu vous rendre dans l’une des 19 déchèteries que compte la métropole, ou plus simplement descendre en bas de chez vous à la recherche d’un point de collecte. 198 sont ouverts depuis ce mercredi 4 janvier à travers les 59 communes de la Métropole de Lyon. Une carte interactive permettant d’identifier le plus proche de chez vous est accessible ici.

Les sapins acceptés doivent être :

Naturels avec ou sans socle ;

Dans un sac à sapins compostable marqué "ok compost", les sacs "Handicap International", les sacs brun clairs à amidon de maïs.

Les sapins non-acceptés sont ceux :

Dans des sacs en plastique type sacs poubelle ;

Dans des pots en plastique ou en terre ;

Sapins en plastique ;

Sapins naturels floqués ;

Guirlande et autres décorations.

Les sites de ramassages seront ouverts jusqu’au 18 janvier. En 2021, 337 tonnes de sapins avaient été récupérées par la collectivité avant d’être recyclées.