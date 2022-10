Lyon candidate pour accueillir l’Euro de Foot féminin en 2025

Mercredi 12 octobre, la France a présenté les huit villes susceptibles d’accueillir l’Euro de foot féminin de 2025 pour lequel elle a déposé une candidature. Si le dossier français est retenu, Lyon pourrait accueillir des matchs.

Trois ans après avoir accueilli les demi-finales et la finale du mondial féminin en 2019, remporté par les États-Unis, la ville de Lyon est candidate pour accueillir des matchs de l’Euro féminin en 2025. La capitale des Gaules et le Groupama Stadium de l’OL font partie des huit villes françaises susceptibles d'accueillir l’événement dans le dossier de candidature déposé par la France.

Huit villes françaises retenues

Lens, Lyon, Metz, Nantes, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes sont les villes retenues. Le Havre et Troyes font office de "villes hôtes réserves", comme dévoilé mercredi 10 octobre par la Fédération française de football. La candidature de la France pour organiser cet Euro de foot a été axée "sur une éco-responsabilité et une sobriété énergétiques fortes", assure la Fédération. Dans un communiqué celle-ci précise que "sur les 62 déplacements d'équipes prévus pour la compétition, 59 seront effectués en train ou en bus".

L’annonce du nom des villes françaises retenues dans la candidature de la France est intervenue alors que la Suède, la Norvège, le Danemark et la Finlande officialisaient leur candidature commune à l'organisation de l’événement mercredi. La Pologne, la Suisse et l'Ukraine ont également fait part de leur intérêt pour organiser la compétition et pourraient elles aussi faire concurrence à la France. L'UEFA désignera le(s) pays hôte(s) le mercredi 25 janvier 2023.