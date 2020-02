Lyon : cambriolée, elle commande sur Internet ses chaussures volées

Une lyonnaise victime d'un cambriolage a eu la surprise de découvrir ses affaires volées mises en vente en ligne. Trois frères ont été arrêtés.

En janvier, une habitante du 6e arrondissement de Lyon est victime d'un cambriolage. Elle découvre quelques jours plus tard une partie des ses affaires en vente sur un site en ligne. Elle décide d'acheter une de ses paires de chaussures et obtient ainsi l'adresse d'un homme demeurant à Vénissieux sur le bon de livraison.

Grâce à cette information et aux recherches effectuées auprès du site de vente, les policiers ont pu remonter jusqu'à trois frères âgés de 21, 26 et 30 ans (connus pour 3, 22 et 38 faits au TAJ) demeurant sur Vénissieux et Lyon 7. Ils viennent d'être interpellés.

Seul le suspect âgé de 26 ans a reconnu les faits. Il a expliqué qu’il avait acheté ces biens à la Guillotière et confirmé être le vendeur sur le site. Il sera présenté au Parquet ce jeudi en vue d’une comparution immédiate.