L’OL a demandé au Rassemblement national de retirer les signes distinctifs du club dans son slogan de campagne. Le RN va changer son logo.

Un lion, très inspiré du logo de l’OL, s’est glissé dans la lettre O de Lyon dans le slogan de campagne du Rassemblement National pour les municipales à Lyon en 2020, "Pour l’amour de Lyon". L'OL s'en est ému (lire ici).

"A ce jour, mes équipes de campagne et moi-même n’avons eu aucune communication officielle orale ou écrite avec les services de l’OL. Nous sommes dans l’attente de leur courrier détaillant leur demande", explique Agnès Marion, la candidate RN à la mairie de Lyon, dans un droit de réponse adressé à Lyon Capitale ce mardi.

"Nous changeons notre logo de campagne"

"Nous avons utilisé le lion parce que ce symbole héraldique appartient aux Lyonnais, apposé dans un cercle pour symboliser la protection que notre liste veut leur offrir, sans imaginer que le lion dans l’O avait été déposé par l’OL", poursuit la candidate.

"Pour autant, et dans esprit d’apaisement et de concorde, nous changeons notre logo de campagne dès à présent et souhaitons au club de continuer à nous faire rêver sur le terrain", conclut la candidate RN.