L’Olympique lyonnais n’a pas apprécié que le Rassemblement national utilise son logo dans son slogan de campagne. L’OL a demandé au RN de retirer son logo.

Le logo de la discorde. L’Olympique lyonnais, le club phare de la ville de Lyon, n’est pas content. Pourquoi ? Un lion, très inspiré du logo de l’OL, s’est glissé dans la lettre O de Lyon dans le slogan de campagne du Rassemblement National pour les municipales à Lyon en 2020, "Pour l’amour de Lyon".

Le lion va être retirer du slogan

D’après Tribune de Lyon, une information que nous confirme l’OL, le service juridique du club a envoyé un courrier à l’équipe de campagne de la candidate RN à Lyon, Agnès Marion, pour demander à la candidate de "retirer nos signes distinctifs", explique l’OL.

La candidate RN va retirer le logo de la discorde de son slogan. "On s'ajustera. C'est un contretemps et ce n'est jamais agréable, mais on n'avait pas encore imprimé les affiches en très grande quantité, et nous n'avions pas encore inondé la ville de tracts", explique la candidate à la mairie de Lyon à Tribune de Lyon.