Lyon : bientôt des opérations de verbalisation des cyclistes

Pendant plusieurs mois, la préfecture de Lyon va mettre en place en plan d'information et de sécurisation pour les cyclistes avant de commencer à verbaliser les deux roues.

Comme nous l'écrivons ce mardi, la préfecture de Lyon a annoncé qu'elle allait mettre en place un plan d’action visant à informer et sécuriser les cyclistes dans l’agglomération lyonnaise. “Ces actions vont s’étaler sur plusieurs mois et commencer par des actions de prévention et d’information sur le terrain rappelant à tous les usagers de la route, et plus particulièrement aux cyclistes, la nécessité de respecter le Code de la route. Une attention particulière sera portée aux infractions commises par les moyens motorisés (automobilistes, motards, cyclos) qui mettent en danger les cyclistes”, a précisé la préfecture.

Après ces actions de prévention, “des actions de verbalisation des cyclistes avec alternatives aux poursuites seront organisées puis des opérations de verbalisation qui donneront lieu à des convocations devant le tribunal de police”, ont assuré les services de l'État.