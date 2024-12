Alors que le collectif du Droit au logement prévoit de se rassembler à Lyon en soutien à une famille expulsée de son logement, le bailleur social Alliade Habitat se justifie et maintient que des alternatives ont été proposées.

Le collectif Droit au logement (DAL) du Rhône prévoit une action devant le siège du bailleur social Alliade Habitat, ce vendredi, en soutien à une mère de famille et ses deux enfants qui ont été expulsés de leur logement en juillet dernier. Le bailleur social, de son côté, affirme que ses équipes ont "plus que suivi ce dossier", avec des interventions régulières de tous ses acteurs sociaux référents. Et ce depuis 2019, lorsque les premiers impayés ont été relevés. Face à cette situation qui s'est égrainée jusqu'en juillet dernier, le logement social a été retiré. Une décision "justifiée, que ce soit de manière légale et éthique", ajoute Alliade Habitat.

Lire aussi : À Lyon, une mobilisation organisée pour soutenir une famille expulsée de son logement

"Le DAL sait comment nous contacter"

Le collectif DAL69, dans son communiqué de presse publié mercredi, faisant état de cette future action, indiquait que le bailleur social "ne lui permet (à la mère de famille, Ndlr) pas de récupérer ses documents, ni son matériel médical qui lui est nécessaire pour se soigner". Des propos contredits par Alliade Habitat : "Le PV d’expulsion indique le refus de Madame de récupérer ses affaires personnelles et médicales. De plus elle disposait de 2 mois pour récupérer ses affaires et n’a jamais manifesté le souhait de le faire".

Par ailleurs, le bailleur social regrette que la demande de Droit au logement opposable (Dalo) n'avait toujours pas été effectuée il y a encore deux semaines. La mise en place d'un bail glissant (accompagnement social) dans le cadre d'un engagement tripartite (locataire, bailleur social et Métropole de Lyon) a aussi été proposée. Alliade Habitat précise néanmoins que cette solution doit d'être accompagnée d'une démarche d’adhésion pour l’obtention d’une tutelle au majeur. Celle-ci doit être réalisée par la mère de famille, "afin d’éviter les situations de répétition d’impayés et de mise en péril", ajoute le bailleur. Cette mise sous tutelle "semble profondément inadaptée", selon le DAL69. Malgré la mobilisation prévue devant son siège social, le bailleur social rappelle : "Le DAL sait comment nous contacter, ils ont été reçus à plusieurs reprises".