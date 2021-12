"My Land "au Radiant-Bellevue : grâce et puissance du cirque hongrois

En créant la compagnie de cirque contemporain Recirquel basée à Budapest, Bence Vági avait pour ambition de faire connaître le nouveau cirque hongrois et d’Europe, basé sur les traditions et des savoirs séculaires de l’art du cirque.

Pour My Land, sa dernière création, il a invité sept acrobates ukrainiens autour d’une démarche artistique qui innove en puisant dans d’autres disciplines comme le théâtre, la danse classique et contemporaine, les arts du mouvement en général pour creuser un cirque très visuel capable d’exprimer des pensées abstraites. La pièce pose un regard sur les racines de l’humanité et explore le lien entre l’homme et la Terre dans un espace rempli d’illusions.

Caractérisée par l’engagement des artistes qui racontent leur propre histoire en évoquant les traditions, l’amour et la liberté, la danse s’imprègne d’un univers musical très fort qui puise dans les motifs folkloriques tatars, moldaves et ukrainiens recueillis par le compositeur et ethnomusicologue Miklós Both puis transformés par les musiciens Edina Szirtes Mókus et Gábor Terjék dont la partition exacerbe la grâce et la puissance des corps.

My Land - Recirquel Company Budapest – Le 3 décembre au Radiant-Bellevue, Caluire – www.radiant-bellevue.fr

La représentation initialement prévue du 4 décembre est annulée. Les billets pour le samedi 4 ne sont pas valables pour la représentation du vendredi 3, il faut impérativement appeler la billetterie pour procéder à un report. Sinon remboursement possible.