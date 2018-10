Lyon : après avoir menacé de mort sa soeur, il incendie sa porte d'entrée

Après avoir menacé de mort sa soeur en septembre et incendié la porte d’entrée du domicile de cette dernière ce dimanche, un homme de 22 ans a été arrêté ce lundi à Nancy.

Un homme sans domicile fixe âgé de 22 ans a été interpellé ce lundi à 20h35 à la gare SNCF place de Nancy (54) par un équipage de la Bac locale. Le mis en cause faisait l’objet d’un mandat de recherche pour avoir, le 30 septembre dernier, menacé de mort et dégradé la porte d’entrée du domicile de sa sœur, vivant dans le 7e arrondissement de Lyon avant de revenir ce dimanche incendier cette même porte d’entrée.Le suspect apparaissait sur les images de vidéosurveillance de l’immeuble le jour des faits et l’exploitation de sa téléphonie avait également confirmé sa présence. Il a reconnu les faits et va être présenté au parquet ce mercredi pour “Destruction de biens privés par un moyen dangereux pour les personnes, dégradations de bien privé, menaces de mort réitérées et port d'arme prohibée de catégorie D”.