Lyon : annulation du salon Primevère, rendez-vous les 25, 26 et 27 février 2022

L'association Primevère annonce ce jeudi 14 janvier l'annulation du salon consacré aux alternatives écologiques qu'elle tient chaque année à Eurexpo Lyon, en raison de l'épidémie de coronavirus. L'édition 2021 est repoussée en février 2022.

L'édition 2021 du salon Primevère, qui se tient chaque année à Eurexpo Lyon, n'aura pas lieu. L'association éponyme a annoncé ce jeudi 14 janvier la nouvelle sur son site web. Elle ne compte pas remplacer le salon de cette année par une édition virtuelle, qui ne rendrait pas justice à l'esprit de l'événement : "Primevère veut rester un salon vivant, en chair et en os, fait de rencontres et d'échanges… aussi, webinaire ou autres conférences en ligne ne seront pas au programme."

L'événement présente chaque année les nouvelles alternatives écologiques dans une optique de promotion de celles-ci, de sensibilisation du grand public aux questions de la protection de l'environnement et propose également des ateliers plus pointus pour celles et ceux qui suivent déjà les enjeux alter-écologiques. Les 300 bénévoles qui organisent chaque année le salon donne donc rendez-vous à la prochaine édition, les 25, 26 et 27 février 2022.