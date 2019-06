Ce mercredi matin, un tramway et une voiture sont entrés en collision sur le secteur Villette à Lyon. La circulation du T4 et de Rhônexpress est perturbée.

Vers 9h30, ce mercredi 12 juin, une voiture et un tramway ont eu un accident sur le secteur Villette à Lyon. A cause de cet accident, la ligne de tram T4 circule en deux parties : d'une part d'Hôpital Feyzin Vénissieux à Archives Départementales et d'autre part de Thiers Lafayette à Gaston Berger. L'arrêt Villette n'est plus desservi. La navette Rhônexpress est également impactée par cet accident.