Une matinée nuageuse avant l'arrivée d'orages à Lyon ce lundi

C'est une journée nuageuse et humide qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce lundi 24 mars 2025.

Pour débuter cette nouvelle semaine, le temps devrait être gris et humide ce lundi 24 mars 2025. La matinée s'annonce nuageuse avant l'arrivée d'averses parfois fortes et localement orageuses dans l'après-midi et jusqu'en soirée.

Côté températures, il fait 9 degrés ce lundi matin et le thermomètre affichera 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs très légèrement au dessus des normales de saison qui devraient se maintenir tout au long de la semaine à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise.