Lyon : à la découverte de la nature d’automne dans les parcs de la Métropole

Le Grand Lyon organise entre le 5 septembre et le 9 décembre une cinquantaine d’activités gratuites dans 3 parcs pour découvrir la nature. Les inscriptions sont ouvertes.

C’est la deuxième année que la Métropole organise des activités sur le thème de la nature. 50 activités vont être proposées aux familles et autres entre le 5 septembre et le 9 décembre. Elles se dérouleront dans les parcs de Parilly, du domaine de Lacroix-Laval et le parc technologique de Saint-Priest.

Balade, atelier, observation d’animaux… des activités pour tous les âges sont proposées, encadrées par des agents des parcs et des associations comme la Ligue de Protection des Oiseaux, Arthropologia…

Parmi les activités proposées, une cession nocturne permettra de découvrir la nature une fois le soleil couché au parc de Saint-Priest le 18 septembre. Le 16 septembre à Parilly un atelier proposera de découvrir les animaux par le biais des indices qu’ils laissent dans le parc…

Le programme complet est disponible ici. Les formulaires d’inscription sont là.