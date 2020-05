Lyon : 68 euros d'amende pour masque jeté dans la rue, un député veut aller plus loin

La crise du coronavirus a braqué les projecteurs sur notre système alimentaire. L’équation agroalimentaire est reposée. Nos habitudes de consommation ont été bousculées, mais le resteront-elles dans la durée ? Est-ce l’aubaine de donner un coup de fouet aux circuits courts et aux productions locales ? Une chose est sûre : en ces temps troublés, la sécurité alimentaire n’a jamais été aussi précieuse. Et si on reprenait le contrôle de nos assiettes ?