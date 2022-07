Lyon, 5e ville française du palmarès des commerces de proximité

Le palmarès des villes françaises ayant les commerces de proximité les plus dynamiques et les plus appréciés classe Lyon 5e.

Les 77 000 commerces de proximité des 30 villes les plus peuplées de France ont été évalués selon plusieurs critères : qualité des produits, accueil, service, densité sur le territoire.

Menée avec Statista, American Express a présenté le palmarès des villes françaises aux commerces de proximité les plus dynamiques et appréciés.

Lyon se classe 5e, derrière Bordeaux, Aix-en-Provence, Paris et Perpignan. La capitale des Gaules arriveen 5ème position du classement avec une note de 3,40/5, les Lyonnais plébiscitant la proximité des commerces de proximité à 54% et la qualité des produits proposés à 43%.



Si les Lyonnais aiment leurs commerces de proximité, c'est surtout ceux d'un secteur bien précis : la gastronomie. Rien de surprenant chez les gones pour qui le bien-vivre est synonyme de bien-manger !

Parmi les commerces de proximité les plus fréquentés à Lyon on retrouve ainsi : les boulangeries-pâtisseries en 1e position, les restaurants en 3e position et les bouchers en 4e. A noter que la 2e position revient aux pharmacies.

Si les Lyonnais aiment leurs commerces de proximité c'est pour plusieurs raisons: