Lyon : 4 % de grévistes chez les facteurs selon La Poste

Un préavis de grève avait été déposé par les syndicats CGT et FO contre un projet de réorganisation du travail au sein de La Poste à Lyon.

Selon La Poste, 12 agents sur 320 sont en grève ce mardi, soit 4 % des effectifs. Un préavis de grève avait été déposé par les syndicats CGT et FO sur l’établissement courrier Lyon centre qui couvre les 1er, 2e, 4e, 5e et 9e arrondissements de Lyon.

Selon La Poste, la grève “n’a pas perturbé la distribution du courrier ni du colis”. “Pour les professionnels, le service collecte – remise est assuré. Le courrier déposé en bureau de poste est traité ainsi que le départ du courrier dans les boîtes aux lettres”, a ajouté l'entreprise.

“Ce préavis a été sollicité par le personnel, car la direction de La Poste veut leur imposer une nouvelle organisation tout en reconnaissant la nocivité de cette dernière tant pour la santé des personnels que pour la qualité de service”, avaient expliqué les salariés.

De son côté La Poste assure que “pour faire face à la forte baisse du volume du courrier (-10 % sur Lyon 2 et – 12 % sur Lyon 4) depuis 2 ans, la direction de l’établissement met en place une nouvelle organisation interne, afin d’adapter l’activité des agents aux volumes de courrier et de colis à distribuer sur le site”. Et de conclure : “Cette organisation permettra de continuer à assurer notre mission de service public et de distribuer le courrier et les colis en chaque point du territoire, 6 jours sur 7. L’organisation se fera sans licenciement, tous les postiers sont assurés de conserver leur travail”.

Les grévistes souhaitent “de nouvelles négociations une véritable organisation du travail qui permettra aux postiers de faire un travail de qualité dans de bonnes conditions”.