Lyon 3e : ils agressaient des passants au couteau, deux hommes arrêtés

Les deux suspects ont été arrêtés ce dimanche dans le 3e arrondissement après une tentative d'agression au couteau.

Le 23 février 2020 à 21h00 boulevard Vivier-Merle (Lyon 3e) deux Lyonnais âgés de 20 et 15 ans, déjà connus des services de police (respectivement 12 et 14 antécédents judiciaires). Le même soir vers 20h30 un homme de 19 ans quittait le domicile d’une amie et empruntait la rue de l’Abondance dans le même arrondissement quand il a été accosté par deux suspects qui le menaçaient avec un couteau Opinel pour lui voler ses effets personnels.

La victime résistait et parvenait à s’échapper. Le jeune homme a appelé la police qui procédait à l’interpellation des individus 30 minutes plus tard. Les agents ont rapidement fait le rapprochement avec deux autres agressions qui s’étaient commises la veille sur le même secteur. Les trois victimes déposaient plainte et reconnaissaient formellement les deux malfaiteurs. Un sac et des effets personnels ont été rendus à l’une des victimes. Les deux mis en cause reconnaissaient l’ensemble des faits. Ils vont être présentés au parquet ce mardi.