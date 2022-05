Lyon : 3 jeunes interpellés pour avoir brûlé une poubelle

Dans le 5e arrondissement de Lyon, un équipage de police a arrêté trois jeunes hommes pour un feu de poubelle. Les suspects étaient âgés de 13, 16 et 20 ans.

Jeudi soir, un équipage de police apercevait une poubelle en feu rue Juliot Curie, dans le 5e arrondissement de Lyon. Non loin de là, les policiers remontaient la piste de trois individus suspects suite à de premières recherches. Lors du contrôle, l'un d'eux a reconnu avoir incendié le bien, avec la complicité de ses comparses.

Les trois jeunes hommes, âgés de 13, 16 et 20 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Le plus jeune a nié les faits, avant d'être dédouané par ses compères. Ces derniers ont eux reconnu leur implication. Le parquet a décidé de libérer le mineur de 13 ans, en revanche, les deux autres garçons étaient présentés à la justice samedi. Le plus vieux était laissé libre avec une composition pénale, tout comme le deuxième mineur, qui a tout de même écopé d'une mise en examen.