Lyon : 2,4 tonnes de cannabis et 1,8M€ saisi, le gros coup des “stups”

Sept suspects ont été interpellés en fin de semaine dernière dans le cadre de cette enquête menée depuis plusieurs mois.

Ce mardi, la police judiciaire a communiqué sur une saisie de drogue réalisée vendredi soir dans la région lyonnaise. En tout, 2,4 tonnes de cannabis et 1,8 million d'euros en liquide ont été saisis par les enquêteurs. Selon l'AFP, les policiers, à la suite d'une enquête de plusieurs mois, ont pris en filature un camion en provenance d'Espagne dans le nord Isère. Quand le poids lourd est arrivé à destination, les forces de l'ordre ont arrêté en flagrant délit les trafiquants de drogue qui commençaient à décharger leur cargaison. Sept suspects, cinq Français âgés d'entre 20 et 30 ans et vivant dans le nord du département de l'Isère, et deux chauffeurs espagnols, ont été arrêtés. Ils ont été présentés hier soir au parquet à l'issue de leur garde à vue.