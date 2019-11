Lyon : 1 an des Gilets jaunes, qu’est-ce qui est prévu à Lyon ?

C’était le 17 novembre 2018. Dimanche, cela fera un an. Un rassemblement est prévu ce samedi à Lyon.

C'était le 17 novembre 2018. Dimanche, cela fera un an. Un an que des Gilets jaunes font entendre leur voix, chaque samedi notamment, en France.

Ce samedi, c’est donc le 1er anniversaire. Et certains comptent bien continuer la lutte. Un rassemblement est prévu à partir de 13h, place Bellecour, en plein centre de Lyon. Entre 700 et 1000 personnes pourraient se déplacer pour l'évènement.

Pour ce 1er anniversaire, la préfecture du Rhône a établi un périmètre d’interdiction de manifester dans l’hyper-centre de Lyon, de 8h à 22h, le périmètre habituel, en gros entre Bellecour et Terreaux.

L'hyper-centre de Lyon interdit à la manifestation

"Des appels à manifestation non déclarés ont été lancés pour le samedi 16 novembre 2019 dans le département du Rhône. Ces rassemblements sont susceptibles de générer d’importants troubles à l’ordre public. Afin de concilier ordre public, sécurité publique et liberté de circulation, le préfet du Rhône, a mis en place par voie d’arrêtés plusieurs périmètres d’interdiction de manifestations", explique la Préfecture.

A Lyon, le secteur interdit comprendra la rue du Puits Gaillot, place des Terreaux, rue d’Algérie, quai Saint-Vincent, quai de la Pêcherie, quai Saint Antoine, quai des Célestins, rue du Colonel Chambonnet, rue de la Barre, quai Jules Courmont et quai Jean Moulin (les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint Antoine, des Célestins, Jules Courmont et Jean Moulin sont exclus de ce périmètre). Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont également interdits rue Victor Hugo.