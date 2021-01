Loire : une jument retrouvée morte et mutilée à Chamboeuf

Quelques semaines après la série de découvertes de chevaux mutilés, une jument a été retrouvée morte ce dimanche, l'oreille coupée à Chamboeuf dans la Loire.

C'est ce dimanche matin dans la Loire, dans la commune de Chamboeuf, qu'une jument a été retrouvée sans vie, avec l'oreille découpée, rapporte le Progrès dans ses colonnes. Une enquête de la gendarmerie est en cours et une autopsie va avoir lieu pour tenter de répondre à plusieurs questions : les causes de la mort, est-ce-que la main de l'homme est derrière tout ça et si l'oreille a été coupée avant ou après la mort de l'animal, par une bête sauvage ou un humain.