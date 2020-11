Un père de famille a été condamné à 18 mois de prison dont 12 avec sursis à Saint-Etienne pour avoir tenté d'étrangler sa compagne et pour avoir sectionné le doigt de son fils.

L'histoire que rapporte Le Progrès n'est pas banale. A Saint-Etienne, un père de famille de 48 ans, ingénieur au chômage, était jugé au tribunal pour des coups portés à sa compagne ainsi qu'à son fils.

En août 2019, après une soirée alcoolisée en famille, le fils de 21 ans décide de prendre le volant et de ramener toute la famille au domicile pour plus de sécurité. Une dispute commence dans l'habitacle pour une histoire de trajet qui ne plaît pas au père. La voiture s'arrête et une bagarre éclate avec son fils. Ce dernier a le doigt sectionné après une morsure. Dans l'action, l'ingénieur reprend rapidement le volant et manque de percuter son fils avec son véhicule. Deux opérations chirurgicales sont nécessaires pour réparer le doigt du jeune homme, entraînant 45 jours d'ITT.

Obligation de soin pour l’alcool.

En février 2020, nouvelle affaire avec sa nouvelle compagne. Une engueulade débute pour une histoire de jalousie. De retour d'une soirée arrosée, il tente d'étrangler sa partenaire dans la voiture du couple d'amis et lui mord la cuisse. Au passage, il frappe aussi son amie. Elles auront six jours d'ITT toutes les deux. Pour se défendre face à la juge, il réplique : "Je ne pouvais pas la mordre, elle était assise derrière moi. Et comme, j’ai mal au dos je ne pouvais pas me retourner quand elle me tapait sur la tête et me frappait les épaules avec ses talons", ou encore, « Mon fils, je ne peux pas lui faire de mal. Et comme je suis très religieux, je n’ai jamais levé la main sur une femme. » Des explications qui provoquent la colère de l'avocate du fils et de la juge.

La procureure en a marre et répond : "les déclarations de monsieur sont à la limite de l’indécence." Elle demande 18 mois de prison dont 12 avec sursis et des soins pour son problème d'alcool. Le tribunal suivra les réquisitions du parquet.