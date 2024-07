Loire : six animaux recueillis au refuge de Saint-Martin-la-Plaine remis en liberté en Afrique du Sud

Six animaux du refuge Tonga Terre d’accueil ont découvert la savane. (@TongaTerred’accueil)

Six animaux recueillis à Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire ont été transférés en Afrique du Sud.

Le refuge Tonga Terre d'accueil du Zoo de Saint-Martin-la-Plaine a libéré six animaux en Afrique du Sud pour leur permettre de retrouver leur milieu naturel. Un couple de lion donné par un cirque et quatre servals sauvés de trafic ont ainsi été transférés en avion grâce aux dons récoltés pour le projet, plus de 70 000 €.

Les deux lions, nommés Massaï et Kyara ne seront néanmoins pas remis dans un espace naturel et continueront d'être nourrit par l'homme dans un sanctuaire dédié à leur réhabilitation à la vie en milieu naturel, étant trop habitués à la vie "domestique".

Les quatre servals passeront quant à eux deux semaines dans un enclos d'acclimatation pour qu'ils s'acclimate à leur nouvel environnement.