Lyon : Sytral mobilités reçoit quatre millions d'euros de l'Europe pour électrifier des bus

L'Union européenne a accordé une subvention de quatre millions d'euros au Sytral pour électrifier des bus.

Sytral Mobilités, autorité organisatrice des transports en commun lyonnais a obtenu une subvention de quatre millions d'euros pour financer le "projet d'électrification du dépôt de Perrache/Confluence représentant un budget global de 13 millions d'euros", indique Sytral dans un communiqué.

La Banque des territoires apporte par ailleurs un financement de 6,5 millions d'euros pour le projet. Il s'agit d'un emprunt obligataire qui permettra l'acquisition de la flotte de bus et des infrastructures d'avitaillement associées.

"30 nouveaux bus alimentés au BioGNV et plus de 140 trolleybus nouvelle génération ont été commandés et seront mis en service progressivement dès cet été", assure Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral. Et d'ajouter : "D'ici 2026, 40 % des bus en circulation seront électriques ou alimentés au bioGNV. A horizon 2035, tous les véhicules de la flotte répondront à ces exigences."