Loire : le maître chocolatier François Pralus reçoit l’Ordre du mérite

Le maître chocolatier François Pralus, de la célèbre maison née à Roanne, a reçu lundi 25 octobre les insignes de l’Ordre national du mérite. La cérémonie s’est déroulée à Montbrison et en présence du président de la République.

Emmanuel Macron a profité de son passage dans la Loire, lundi 25 octobre, pour remettre les insignes de l’Ordre national du mérite au maître chocolatier François Pralus. Celui qui a repris l’entreprise familiale en 1988, faisait partie de la sélection du Journal Officiel parue en mai dernier. Entouré de sa famille, François Pralus a été décoré au cours d’une cérémonie à Montbrison, dans l’une de ses nombreuses boutiques.

18 boutiques dont 4 à Lyon

Fort de ses quarante années de pratique, le pâtissier a donné une tout autre dimension à la maison Pralus. Elle compte actuellement 18 boutiques dont 3 à Paris et quatre à Lyon, mais est aussi présente à Villefranche-sur-Saône depuis 2013, Saint-Etienne, Dijon, et Montbrison. À Lyon, il est possible de retrouver la célèbre « Praluline » à Saint-Jean, Montplaisir ou encore à la Croix-Rousse.