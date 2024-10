La semaine de l'intégration, grand rendez-vous des acteurs de l'intégration des étrangers primo-arrivants, se déroulera du 14 au 18 octobre dans tout le département de la Loire.

Depuis 4 ans, la semaine de l'intégration se positionne comme, le rendez-vous annuel, des acteurs de l'intégration, elle revient cette année du 14 au 18 octobre dans la Loire, et dans toute la France.

Figurante dans l'instruction ministérielle du 26 mars 2024, relative aux priorités de la politique d'intégration des étrangers primo-arrivants, celle-ci vise à mobiliser les acteurs et les partenaires locaux en faveur de l'accueil et de l'intégration des étrangers en situation régulière, vis à vis du droit au séjour.

Des actions mises en place dans tout le département de la Loire

Afin de promouvoir la variété des actions et initiatives prises pour faciliter la réussite des parcours d'intégration des étrangers primo-arrivants, et afin de valoriser l'ensemble des partenaires et acteurs impliqués dans la Loire, le département a décider de mettre en place plusieurs actions.

A l'occasion du lancement de cette semaine, une cérémonie de naturalisation aura lieu, le mardi 15 octobre à 17h45 au Château de Prodon-Labesse à Saint-Chamond. A cela, suivront plusieurs actions, dont, une conférence sur l’insertion par l’activité économique (IAE) en faveur des étrangers, illustrée par l’exemple de ENVIE Loire, et quelques témoignages.

A travers ces actions, différentes thématiques seront valorisées, telles que celles de l'apprentissage du français, de l'accès au logement, de la santé, ou encore, du sport.

