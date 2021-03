Loi sécurité globale : une marche ce samedi entre Villeurbanne et Lyon

Dans le cadre de la journée internationale contre le racisme et les violences policières, une marche est organisée de Villeurbanne à Lyon ce samedi.

Une manifestation contre la loi Sécurité Globale ainsi que "le racisme et les violences policières" débutera ce samedi 20 mars à 14 heures depuis le TNP de Villeurbanne pour se terminer près de la préfecture, quai Victor Augagneur. Le collectif « non à la loi sécurité globale » sera accompagné par celui des "Victimes des Crimes sécuritaires".

La date n'a pas été choisie par hasard. Elle marque la journée internationale contre le racisme et les violences policières. Les différents manifestants demandent notamment réparation pour les victimes et les familles de victimes. Si le but de cette marche est toujours de dénoncer la loi Sécurité Globale du Gouvernement, il y aura de nombreuses revendications comme la volonté d'une nouvelle politique écologique ou encore la lutte contre les discriminations.