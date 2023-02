Le métro B à l’arrêt jusqu’au 16 février à Lyon

Le métro B ne circule pas ce lundi 13 février à Lyon en raison de travaux sur la ligne du réseau TCL.

Les travaux de prolongement du métro B jusqu'à Saint-Genis-Laval entraînent d’importantes perturbations pour les usagers de la ligne cette semaine. Depuis dimanche et jusqu’au 17 février à 1 heure du matin, la ligne qui va de Oullins à Charpennes est totalement arrêtée.

Lire aussi : Métropole de Lyon : plongez dans le chantier du prolongement du métro B à Oullins

Une offre de substitution

En attendant la reprise du trafic le 16 février, des bus relais sont mis à disposition entre la Gare de la Part-Dieu et la Gare d'Oullins, avec un passage entre 7 et 15 minutes, et des itinéraires de substitution sont assurés.

Premiers départs des bus relais :

Gare d'Oullins : 4h52

Gare Part-Dieu Vivier Merle : 4h52

Derniers départs des bus relais :

Gare d'Oullins : 0h21

Gare Part-Dieu Vivier Merle : 0h11

D’ici la fin de l’année, les travaux sur la ligne permettront l’ouverture de deux nouvelles stations à Oullins-Centre et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. "Un nouveau pôle multimodal doté d'un parc-relais nouvelle génération" verra également le jour à l'automne 2023.

Pannes et dysfonctionnements

En dehors de ces travaux, plusieurs pannes et autres dysfonctionnements ont engendré des désagréments et interruptions de services ces derniers mois depuis l’automatisation de la ligne B . Le 10 février en matinée, le service était par exemple interrompu en raison d'une panne informatique. Fin janvier, une autre panne de plusieurs heures avait causé des désagréments pour les usagers.