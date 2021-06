Les temps forts du Lyon BD festival se déroulent ce week-end

Jusqu’à demain, le Lyon BD festival, qui se termine le 30 juin, propose au public une série de temps forts pour découvrir certains auteurs majeurs de la BD contemporaine.

Un an après avoir été contraint de faire le choix de la digitalisation, en raison du Covid-19, le Lyon BD festival a réinvesti les lieux culturels de la métropole de Lyon. Depuis le 1er juin, des évènements sont proposés dans le cadre du « off » du festival, mais le temps fort de cette édition 2021 se déroule ce week-end. Depuis vendredi soir, le festival propose une série de rencontres, expositions et spectacles autour de l’hôtel de ville, de l’opéra et du théâtre Odéon.

Riad Sattouf et Zep en têtes d’affiche

Ce samedi, à partir de 11 heures, les festivaliers pourront ainsi retrouver l’auteur de L’Arabe du futur, Riad Sattouf, sur la scène de l’Opéra de Lyon, qui prendra le temps d’échanger avec le public. Dans le même temps, un autre dessinateur incontournable de la BD contemporaine sera présent au parc de la Tête-d’Or pour une promenade, il s’agit de Zep, le créateur de Titeuf. Demain dans la matinée, il animera aussi une rencontre virtuelle avec le public.

Notons que le dessinateur du nouvel album du Marsupilami prend ses quartiers à l’hôtel de ville de Lyon, le temps du week-end. Il sera accompagné par Franck Pé, qui réalisera une fresque artistique en direct sous les yeux des visiteurs.

Circuit de dédicaces

Un parcours à travers 13 librairies est également mis en place jusqu’à demain, afin de rencontrer une multitude d’auteurs qui se prêteront au jeu de la dédicace. Les passionnés pourront ainsi obtenir les signatures de Mathieu Sapin, Xavier Coste, Aurélie Neyret ou encore Gilles Rochier.

