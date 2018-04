Les syndicats mobilisés à Lyon pour "défendre le service public"

Une nouvelle manifestation a réuni près d’un millier de personnes ce mardi à Lyon. Les syndicats continuent de se mobiliser contre la réforme de la SNCF annoncée par le gouvernement Philippe.

Près de 1 200 personnes sont descendues dans les rues de Lyon selon les organisations, seulement 700 selon la police alors qu’ils étaient entre 9 000 et 15 000 le 22 mars dernier. Les responsables syndicaux n’en ont pas moins salué une manifestation « réussie » selon eux. Le cortège s’est élancé de la gare de Perrache pour rejoindre l’hôtel de la région Auvergne-Rhône-Alpes où une délégation souhaitait être reçue par Laurent Wauquiez. « C’est la première fois que l’on manifeste devant le conseil régional, et l’audience nous a été refusée« , a déploré Stéphane Boulade, le secrétaire régional de Sud Rail qui a fait huer le président de la région par les manifestants.

Christian Cougoulat, responsable de la CGT cheminots à Lyon craint que la réforme du gouvernement n’ouvre la voie à une privatisation : « Il va se passer la même chose qu’au Royaume-Uni si on ne fait rien, alerte-t-il. Ce projet, c’est une attaque en règle contre la SNCF. » Il est venu pour « défendre le service public. On fait face au rouleau compresseur de l’Union européenne qui veut faire du profit avec les transports, mais aussi avec les hôpitaux, la santé… » Il dénonce une politique œuvrant depuis des décennies à la destruction du réseau ferroviaire français. « J’espère que ce mouvement social permettra d’arrêter tout ça. En tout cas on continuera tant qu’il faudra« .

« C’est l’avenir du service public qui est en jeu »

Il désigne également un autre rouleau compresseur, celui des médias. « Ils cherchent à tout prix à retourner l’opinion contre les grévistes, notamment en se focalisant sur la question de notre statut, alors que ce n’est pas le problème principal de la SNCF aujourd’hui« , ajoute-t-il en expliquant être beaucoup plus préoccupé par la dette qui handicape l’entreprise depuis 1953.

Béatrice, elle est venue de son propre chef avec sur sa pancarte l’inscription « les usagers avec les cheminots« . « Au-delà des opinions politiques de chacun, c’est bien l’avenir du service public qui est jeu« , confie-t-elle. « Je comprends que c’est compliqué pour un salarié de ne pas pouvoir prendre le train à cause des grèves. Mais si ce service est remis en question, alors chacun devra apprendre à se débrouiller tout seul. Sans le soutien de l’opinion publique, le mouvement risque de s’essouffler« , prévient-elle, craignant que le gouvernement ne parvienne à ses fins. Les syndicats ne comptent pas lâcher l’affaire puisqu’une nouvelle manifestation aura lieu demain entre la gare de Perrache et celle de Saint Paul.