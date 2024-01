Les soldes d’hiver débutent mercredi 10 janvier à Lyon et dans la plupart des départements français. Ils s'achèveront le 6 février.

Un petit peu plus d’un mois après le Black Friday et quelques semaines seulement, voire jour parfois, après des séries de ventes privées à Noël, les soldes d’hiver débutent mercredi 10 janvier à Lyon et dans la plupart des départements français. Jusqu’au 6 février, durant quatre semaines les commerçants pourront vendre à prix cassé leurs collections hiver.

Pas forcément une aubaine pour certains alors que la France connaît une vague de froid, qui aurait pu pousser les consommateurs à acheter des vêtements non bradés. Les collections d'hiver auraient pu bénéficier de "tout le mois de janvier au moins et d'une bonne partie du mois de février pour se vendre normalement, au juste prix", se désole auprès de l’AFP Pierre Talamon, le président de la Fédération nationale de l'habillement (FNH).

Désintérêt pour les soldes

Par ailleurs, en ce début d’année, la période de promotion hivernale devrait une nouvelle fois se tenir dans un contexte morose, alors que l’inflation est légèrement repartie à la hausse sur un an en décembre, atteignant 3,7%. Selon un sondage Ifop réalisé pour la plateforme de vente en ligne Spartoo, près de 60% des Français envisageraient de ne pas faire les soldes d'hiver cette année ou d'y consacrer un budget moins élevé. Un désintérêt qui s'explique aussi par les très nombreuses périodes de ventes privées organisées tout au long de l'année et qui rendent les soldes moins attractifs.