Neige, verglas, avalanches, l’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

Potentiellement sujets au verglas, aux chutes de neige ou aux avalanches, les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune mercredi 10 janvier.

Les effets de la vague de froid qui s’est installée sur la France depuis quelques jours continuent de se faire ressentir à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes mercredi 10 janvier. La vigilance grand froid en vigueur depuis lundi dans le Cantal et la Haute-Loire a pu être levée en raison d’une légère hausse des températures, néanmoins toute la région, de l’ouest à l’est reste placée en vigilance neige-verglas ou avalanches.

Encore de la neige au nord de la vallée du Rhône

Ce matin, selon Météo France 3 à 5 cm de neige ont été relevés "sur l'avant-pays de Haute-Savoie et jusqu'à 12 cm à Evires et 16 cm à Annecy-Meythet. Côté Savoie, on a relevé 9 cm de neige fraîche à Montmélian, mais les chutes de neige n'ont pas significativement affecté l'agglomération de Chambéry".

De nouvelles précipitations sont attendues ce mercredi, mais elles pourront se manifester sous forme d’averses dans la vallée du Rhône et le sud du Massif Central sous l’effet d’un redoux, qui "fait remonter la limite pluie-neige vers 600 à 800 m sur le sud de la région", précise Météo France. Plus au nord et dans les plaines de l’Auvergne, l’air froid résistera encore, entraînant de nouvelles chutes de neige en plaine. Entre les deux, entre le nord de la vallée du Rhône et le sud du département de l’Ain, des pluies verglaçantes pourraient être enregistrées sur les routes. Prudence donc si vous devez prendre la route.

Risque d'avalanche élevé dans les Alpes du nord

Attention également en Savoie, Haute-Savoie et Isère si vous vous rendez en montagne. Le risque d’avalanche est actuellement de 3 sur la quasi-totalité des Alpes du nord. Avant de vous rendre en montagne, consultez les bulletins d'estimation du risque d’avalanche, disponibles sur Météo France.