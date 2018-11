Les pompiers manifestent, perturbations prévues à Lyon

Ce mardi matin, environ 450 pompiers vont manifester dans Lyon. Des perturbations sont prévues et la circulation sera difficile sur le parcours du cortège.

Les pompiers de Lyon manifestent ce mardi matin, réclamant plus de moyens à la ville et la métropole. Ils se rassembleront à partir de 9h, place des Archives avant de se rendre rue Rabelais, devant le Service départemental d'incendie et de secours. Des perturbations sont à prévoir le long du parcours :

Place des Archives

Rue Victor Hugo

Place Bellecour

Rue de la République

Place des Cordeliers

Pont Lafayette

Quai Augagneur

Rue Rabelais

Les représentant doivent être reçus ce matin par le préfet délégué pour la défense et la sécurité. Les pompiers menacent déjà de faire grève pour la Fête des Lumières.