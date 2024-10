Alors que le gouvernement envisagerait de faire un milliard d'euros d'économie en baissant l'aide à l'embauche d'un apprenti, l'U2P, l'Union des entreprises de proximité d'Auvergne-Rhône-Alpes tire la sonnette d'alarme.

1500€ de moins. La prime à l'embauche d'un apprenti pourrait passer de 6000 à 45000€, afin de réaliser un milliard d'euros d'économie. Une diminution de l'aide "injuste" aux yeux de l'U2P, l'Union des entreprises de proximité d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour les entreprises de moins de 11 salariés, cette réforme de l'apprentissage pénaliserait cette filière de formation et donc par effet de ricochets la création d'emploi. Or, l'objectif du gouvernement serait plutôt d'inciter à l'embauche en CDI, qui deviendrait moins coûteuse pour les entreprises.

Le coup de rabot de trop

Dans un communiqué de presse publié le vendredi 25 octobre, l'U2P dénonce les baisses successives de l’accompagnement financier à l’apprentissage. Depuis 2020, l'aide est déjà passée de 8000€ à 6000€ et pourrait donc baisser à nouveau. Pour Louis Masson, le président de l'U2P Auvergne-Rhône-Alpes, ces "trois coups de rabot successifs montrent que les gouvernants naviguent à vue, considèrent l’apprentissage comme une variable d’ajustement budgétaire et ne prennent pas en compte les spécificités des plus petites entreprises”.

L'Union pointe par ailleurs une inégalité de traitement entre les grandes et les petites entreprises qui bénéficient des mêmes aides à l'apprentissage. Et l'U2P de prévenir : "Prenons garde à ne pas rallumer un sentiment d’injustice tel que celui qui a enflammé les gilets jaunes et à ne pas pénaliser cette filière de formation qui contribue tant à l’insertion professionnelle des jeunes et donc à la création d’emploi".