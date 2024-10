Après dix ans d'exercice, le communiste Raphaël Debû laisse sa place à la tête du Parti Communiste Français du Rhône. Le parti vient de désigner son nouveau secrétaire fédéral. Il s'agit de Benoît Roux.

C'est un changement de tête qui s'est opéré en toute discrétion au sein de la fédération PCF du Rhône, dimanche 20 octobre. Rassemblés pour une conférence, les 84 délégués communistes du département ont désigné leur nouveau secrétaire fédéral : Benoît Roux. Celui qui était jusque-là secrétaire de section de Villeurbanne remplace Raphaël Debû, à ce poste depuis dix ans.

Bibliothécaire de métier, Benoît Roux est engagé dans le communisme depuis le 21 avril 2002, jour marquant l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Après avoir été secrétaire de la cellule du 5e arrondissement de Lyon, il était devenu secrétaire de Section de Villeurbanne en 2020. Deux ans plus tard, il avait été désigné chef de file du PCF aux Législatives avant de se ranger derrière l'Insoumis Gabriel Amard et de devenir son suppléant.

Seul candidat

Sa nomination à la tête de la fédération rhodanienne n'est pas une surprise. L'adjoint du patrimoine à la Maison du livre, de l’image et du son, et représentant CGT des agents de la ville de Villeurbanne, était le seul candidat. Il a récolté la quasi-totalité des voix avec deux abstentions.

Dans un communiqué transmis aux médias ce samedi 26 octobre, la section fédérale officialise ce changement et promet de "proposer des réponses concrètes à destination des habitants du Rhône et de la Métropole" face "aux réponses démagogiques et à la casse sociale" portées par l'exécutif en place. Le PCF du Rhône entend notamment relancer une campagne pour la gratuité des transports collectifs sur le territoire.