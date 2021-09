Aux Brotteaux et sur la place du Maréchal Lyautey sont organisés deux évènements contre le pass sanitaire.

Les samedis se suivent et se ressemblent. Pour le 11ème samedi consécutif, des manifestations et rassemblements contre le pass sanitaire, et parfois contre le vaccin, vont se tenir à Lyon.

À 14 heures, le départ est donné au métro Brotteaux par "Lyon pour la liberté" et Coronafolie. Pour la première fois, les mots d'ordre sont clairement affichés anti vaccin, en plus de l'opposition habituelle au pass sanitaire. L'appel à manifester mentionne également l'opposition à la suspension de salaire des soignants, la vaccination des enfants et les protocoles sanitaires à l'école, "les mensonges des médias corrompus" et pour que "la vérité éclate au grand jour".

Un appel à constituer une chaîne humaine circule également sur les réseaux sociaux, à l'appel du collectif "Un nôtre Monde". Le rendez-vous est donné place du Maréchal Lyautey à 14 heures pour la mise en place de la chaîne humaine. La généticienne Alexandra Henrion-Claude est invitée à donner une conférence à la fin du rassemblement, connue pour ses positions contre les vaccins contre le covid-19.