Les Lyonnaises du mois

Cinq jeunes chercheuses lyonnaises se sont distinguées pour leurs recherches.

Margaux Crusot (écologie), Aurora Valeria Pignata (maladies affectant le cerveau), Manon Cairat (effets cancérigènes ou anti-cancérigènes de médicaments), Edwige Cyffers (intelligence artificielle) et Alice Briole (maladies génétiques). Ces cinq brillantes chercheuses de Lyon et de ses environs se sont vu décerner, courant octobre, le prix Jeunes Talents France pour les femmes et la science.

À travers cette distinction, la Fondation L’Oréal – en partenariat avec l’Académie des sciences et la Commission nationale française pour l’Unesco – soutient les jeunes scientifiques en France, afin qu’elles acquièrent les compétences et la confiance nécessaires pour surmonter les inégalités de genre, briser le plafond de verre et contribuer au progrès scientifique. Un chiffre : en France, les femmes ne représentent que 28 % des universitaires dans les sciences fondamentales avec des conséquences sérieuses sur la capacité d’innovation nationale et la qualité des avancées scientifiques.

Alice BRIOLE ©LOREAL Clemence Losfeld

Aurora-Valeria PIGNATA ©LOREAL Clemence Losfeld

Edwige-Cyffer ©LOREAL Clemence Losfeld

Manon-Cairat©LOREAL Clemence Losfeld