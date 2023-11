Verre Labo Mula, de quartz et de flamme

Grande Saga - Depuis soixante-sept ans, les artisans souffleurs de Verre Labo Mula produisent en région lyonnaise des pièces uniques pour les plus grands laboratoires et industriels du pays. Un succès local, des ambitions internationales, les ateliers voient grand.

Bleu ciel à l’allumage, la flamme prend une couleur plus profonde puis tourne progressivement au jaune vif. Dans l’atmosphère appliquée de l’atelier de Vaulx-en-Velin, la matière semble s’animer. Imperceptiblement, le verre s’éclaire, rougeoie puis se dilate. Les éléments prennent vie entre les mains en mouvement du souffleur de verre. Démiurge des temps modernes, l’artisan rend tendre ce qui était solide. Petit à petit, il compose une pièce unique qui servira aux laboratoires lyonnais. “Verre Labo Mula est d’abord une histoire humaine où la main du technicien a encore toute sa place malgré les avancées technologiques”, résume Benjamin Chabert, le dirigeant qui a repris l’entreprise en 2020. Créés en 1956, les ateliers Verre Labo Mula se sont spécialisés dès l’origine dans la verrerie scientifique à destination, pour la plupart de ses produits, des entreprises pharmaceutiques de la région, souvent leaders dans leur domaine comme Sanofi-Pasteur ou bioMérieux. Confectionnant des pièces sur mesure, ou en édition ultra-limitée, Verre Labo Mula compte aussi parmi ses clients Coca-Cola, Lafarge, Merck, Veolia ou bien encore Michelin et des laboratoires de recherche (CNRS, CEA) et universitaires (ENS, Insa…). Un succès pour cette enseigne, composée de douze salariés dont plusieurs artisans pouvant travailler le quartz. Une compétence rare que possèdent seulement une dizaine d’entreprises en France sur ce matériau difficile et technique. D’ailleurs, comme une reconnaissance de ce savoir-faire, Verre Labo Mula a reçu le label Entreprise du patrimoine vivant (EPV) en 2022 pour la première fois de son histoire. Une récompense prestigieuse couronnant l’artisanat d’excellence des entreprises françaises.

1952 : François Mula, Meilleur Ouvrier de France