Les Jonas Brothers en concert à Lyon en 2024

Les Jonas Brothers seront en concert à Lyon à la LDLC Arena en mai 2024.

Après Coldplay, les Jonas Brothers s'arrêtent eux aussi à Lyon dans leur tournée mondiale. Le 27 mai 2024, les trois frères prévoient d'enflammer la LDLC Arena.

L'offre est mystérieuse : "Five albums. One night". En plus de leur album sorti en mai 2023 "The Album", influencé notamment par de la pop des années 70s, c'est donc l'occasion de (re)découvrir leurs quatre autres albums.

La LDLC Arena indique qu'une prévente aura lieu le jeudi 3 août à 10h avant la vente générale le lendemain vendredi 4 août, à 10h.