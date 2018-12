Les Gilets jaunes prévoient déjà un acte VI à Lyon

À peine la journée du samedi 15 décembre et l'acte 5 terminés, que les Gilets jaunes lançaient déjà la mobilisation pour un acte 6 à Lyon. Une manifestation est prévue le samedi 22 décembre, même si le lieu fait encore débat.

Après l'acte V, place à l'acte VI à Lyon ? Les rassemblements du samedi 15 décembre auraient réuni autour de mille personnes en Presqu'île, 15 interpellations ont été réalisées par les forces de l'ordre. Au niveau national, ce sont 66 000 personnes qui se sont mobilisées le 15 décembre, contre 120 000 le 8 décembre.

De nouveaux appels à manifester à Lyon le samedi 22 décembre ont été lancés sur Facebook et dans les groupes de Gilets jaunes. Néanmoins, le lieu fait encore débat. Une page publiée par un jeune homme de Givors appelle aux rassemblements place Carnot à 14 heures, d'autres demandent l'organisation d'un cortège depuis Bellecour. Carnot ne permet actuellement pas le moindre rassemblement. La place est déjà occupée par le marché de Noël. Suite à l'attaque de Strasbourg, les lieux ont été bouclés hermétiquement avec des barrières et les entrées et sorties sont filtrées par des vigiles (lire ici). La volonté d'organiser un rassemblement sur cette même place semble aujourd'hui largement minoritaire et Bellecour pourrait être au final privilégiée.