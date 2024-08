Le département et Vinci Airports ont investi 2,5 millions d'euros pour moderniser le terminal de l'aéroport et le rendre plus durable.

Le premier opérateur aéroportuaire privé au monde, Vinci Airports, et le département de Haute-Savoie, ont lancé la rénovation du terminal de l'aéroport d'Annecy début juillet. Un investissement de 2,5 millions d'euros qui s'ajoute à d'autres travaux, menés notamment sur la piste.

Salons d'accueil, accès PMR : un vaste chantier

Avec plus de 41 000 décollages et atterrissages enregistrés en 2023, l'aéroport d'Annecy fonctionnera au ralenti le temps des travaux. Cet immense chantier devrait en effet s'étaler sur un an et demi pour une livraison prévue en décembre 2025.

Grâce aux travaux, les deux investisseurs souhaitent offrir une meilleure qualité d'accueil aux passagers, équipages et personnels de l'aéroport. Cela passe notamment par l'optimisation des espaces intérieurs, qui seront plus modernes et fonctionnels.

À terme, trois salons au lieu d'un seront à disposition dont un réservé aux équipages. L'accès au terminal sera également adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Par ailleurs, ce projet doit permettre d'améliorer la performance énergétique du bâtiment grâce à une meilleure isolation thermique, l'installation de LED et d'une pompe à chaleur. L'aéroport espère ainsi réduire sa consommation électrique de 95%. De plus, un partenariat avec Total va être mis en place pour fournir aux avions un carburant plus durable.

