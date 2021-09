Les cyclistes investissent les rues de la ville ce dimanche pour la Lyon Free Bike

Annulée en 2020, la Lyon Free Bike, une épreuve qui entraîne les cyclistes à l’assaut des rues de la capitale des Gaules, fait son retour sur le territoire de la métropole lyonnaise. Près de 3000 concurrents sont attendus par les organisateurs sur les différents parcours.

Ce week-end, la capitale des Gaules vibre au rythme des coups de pédales des cyclistes. Après la Sainté-Lyon à VTT, qui s’est déroulée samedi entre Sorbiers (Loire), Saint-André-la-Côte (Rhône) et Lyon, c’est au tour de la Lyon Free Bike de prendre le relais ce dimanche. Annulé en 2020, en raison de la crise sanitaire, l’événement a fait son retour dans les rues de Lyon dès 7h30 ce matin pour sa 18e édition.

Cette année, les organisateurs attendent environ 3000 participants, répartis sur cinq parcours différents, dont deux un peu plus faciles pour profiter en famille. Les trois premières épreuves XL, L et M proposent aux concurrents entre 60 et 30 km de course, avec au maximum 800 m de dénivelé positif sur des tracés "mixant savamment les passages naturels, urbains et patrimoniaux". Les départs et les arrivées se font au parc de Gerland.

