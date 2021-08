La 4e édition de la version VTT de la Sainté-Lyon se déroulera les 4 et 5 septembre

Annulée en 2020, en raison de la crise sanitaire, la STL VTT, le pendant à vélo de la bien connue Sainté-Lyon, fera son retour pour une 4e édition le week-end des 4 et 5 septembre, entre les départements de la Loire et du Rhône. Six épreuves sont proposées aux concurrents.

Deux ans après, sa troisième édition, la version VTT de la Sainté-Lyon, la STL VTT, fait son retour sur les chemins de la Loire et du Rhône. Annulée en 2020, en raison de la crise sanitaire, la 4e édition de la course de VTT se déroulera le week-end des 4 et 5 septembre.

Le départ des six épreuves au programme sera donné le samedi 4 septembre, depuis Sorbiers (Loire), pour les trois courses longues de 80 km, et de Saint-André-la-Côte (Rhône), pour celles qui se disputeront sur 40 km. Cette année, les participants pourront s’aligner sur l'une des deux distances, dans trois catégories différentes : chrono, rando ou VTTAE chrono (VTT à assistance électrique).

Une course semi-nocturne

Les courses se déroulent de manière semi-nocturne, à la frontale, en grande partie sur des chemins et sentiers. Le plus grand parcours en emprunte environ 80 %, avec un passage au point culminant du Signal (934 m) et propose deux ravitaillements à Saint-André-la-Côte et Soucieu-en-Jarrest, "lieux de passage emblématiques de la SaintéLyon, avant un finish nocturne ludique et urbain jusqu’au parc de Gerland", fait valoir l’organisation. Selon les parcours, le dénivelé positif que devront avaler les concurrents sera de 800 m ou 2 000 m.

Pass sanitaire obligatoire

En raison de la situation sanitaire, liée au Covid-19, les organisateurs ont dû s’adapter pour accueillir les participants sans risque. Le pass sanitaire, des concurrents de plus de 18 ans, sera ainsi contrôlé au moment du retrait des plaques de cadre. Celui-ci peut prendre la forme, au choix, d’un certificat de vaccination complet, d’un test PCR/antigénique négatif de moins de 72 heures ou d’une attestation de rémission du Covid-19 d’au moins 11 jours et de moins de six mois.

Pour participer à l’évènement, les inscriptions sont obligatoires sur le site de l’épreuve, le prix varie quant à lui de 31 à 55 euros selon les épreuves. Toutes les informations relatives aux inscriptions et aux parcours sont à retrouver ici.