Depuis plusieurs jours les conducteurs de tram-train de l’Ouest Lyonnais sont en grève. Ce mouvement a pour principales revendications l’augmentation de la rémunération et des meilleures conditions de travail.

Dans un communiqué, le syndicat SUD-Rail indique continuer la grève en cours. Les conducteurs de tram-train de l'ouest lyonnais assurent chaque jour, de 4h27 à 22h50. Ils estiment que le transport et la sécurité des voyageurs est assurée "avec une efficacité et une ponctualité exceptionnelles et reconnues : 98,5%."Ils réclament une augmentation des salaires au vu des responsabilité du métier et de la rémunération "très en-deçà des conducteurs de train d'autres sites".

La direction a proposé 4€ brut d'augmentation par jour de travail, une prime dite de "performance" sur la production et la possibilité de se faire racheter des jours de RTT. Selon SUD-Rail ces propositions sont insuffisantes et "est soumis à des contreparties dégradantes pour les conditions de travail." Le syndicat annonce donc le maintien de la grève.