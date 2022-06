Pour dénoncer "30 ans de libéralisme" la CGT des Cheminots organise ce mardi 28 juin, à partir de 13 heures, une manifestation au départ de la gare des Brotteaux, dans le 6e arrondissement.

Alors que s’ouvre ce mardi à Lyon la 10e édition des journées de l’Europe connectée et que les transports ferroviaires, aériens et navals seront au coeur de toutes les discussions, à l’appel de la CGT les cheminots ont décidé de manifester dans le 6e arrondissement contre le « libéralisme » du secteur. Selon le syndicat, l’ouverture du rail à à la concurrence, qui commence à se dessiner avec l’arrivée notamment de la compagnie Trenitalia sur les lignes à grande vitesse, "affaiblira immanquablement les bénéfices de la SNCF, qui devra faire des choix, notamment celui de mettre encore un peu plus la pression sur ses salariés".

Les cheminots et les employés du secteur des transports qui ont prévu de se réunir à partir de 13 heures sur la place Jules-Ferry craignent aussi que la création des réseaux transeuropéens de transport (RTE-T), dont les acteurs sont à Lyon ce mardi et mercredi, permette "à n’importe quel conducteur de travailler dans tous les pays", au risque d’engendrer un "dumping social".