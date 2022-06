Le passage de Lyon en Ville 30 fin mars avait été suivi d’une période de pédagogie pour permettre aux Lyonnais de prendre le pli de la mesure. Désormais, les infractions sont sanctionnées et pour rappeler la vitesse en vigueur la mairie du 5e arrondissement va installer une dizaine de radars pédagogique, notamment sur la montée de Choulans, jugée très accidentogène.

Depuis le passage de Lyon en ville à 30 km/h le 30 mars dernier et le début des sanctions au mois de mai, les automobilistes lyonnais sont contraints de prendre le pli. Ceux qui ne lèvent pas le pied en ville risquent une amende de 135 euros et un retrait de point, variable selon l’excès de vitesse. En dessous de 20 km/h, il s’agit d’un point, entre 20 et 30 de 2 points, entre 30 et 40 de 3 points. Au-delà de 40 km/h, une suspension du permis peut également être prononcée.

Pour faire respecter la nouvelle norme, la municipalité dispose de très peu de radars sanctions et s’appuie donc principalement sur son Unité mobile de circulation (UMC), qui est équipée de radars jumelles. En revanche, comme cela avait été annoncé lors de la présentation de la ville 30 par les pouvoirs publics, et en attendant le déploiement de nouveaux radars urbains par l’État, des radars pédagogiques fleurissent un peu partout dans la ville pour sensibiliser les automobilistes et leur rappeler la vitesse en vigueur.

Sept nouveaux radars pédagogique

Depuis le 27 juin, la mairie du 5e arrondissement procède donc à l’installation d’une dizaine de radars pédagogique sur son territoire. Plusieurs secteurs de l’arrondissement ont été identifiés, notamment celui très accidentogène de la montée de Choulans.