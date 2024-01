La Ligue de tir sportif du Lyonnais annonce la tenue des championnats régionaux au Centre de tir d'Andrézieux-Bouthéon les 6 et 7 janvier.

Près de 250 tireurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'affronteront au Centre de tir d'Andrézieux-Bouthéon (Loire), ce week-end. La ville située prés de Saint-Étienne accueille les 6 au 7 janvier les championnats régionaux de tir sportif (air comprimé) à 10 mètres de distance.

Trois épreuves attendent les compétiteurs

"Nous accueillons des compétiteurs des départements de la Loire, du Rhône et de l’Ain. Des pratiquants femmes et hommes. Cadets, Juniors, adultes et seniors", précise Maxime Durieux, président du comité départemental de tir de la Loire. La compétition est également ouverte aux personnes en situation de handicap. Par ailleurs, chacun des compétiteurs a préalablement participé aux épreuves départementales et a été sélectionné parmi les 9 400 licenciés de la ligue du Lyonnais.

Ainsi, les tireurs passeront des épreuves de précision, de vitesse et de tir standard, au travers de 14 séries. Les quelque 9 000 mètres carrés du Centre de tir en intérieur d'Andrézieux ont été réquisitionnés pour accueillir l'évènement. Il s'agit de l'un des plus grands centres de France, avec 100 postes de tir répartis sur trois niveaux de stand.

Un week-end animé

Des animations seront également organisées durant les deux jours de compétition par des bénévoles. Au programme : simulateur de tir, stands exposants, espace de convivialité, temps de rencontre. Ces championnats sont la deuxième étape avant les épreuves nationales, qui se dérouleront à Tarbes. Pour se qualifier, les compétiteurs devront réaliser les minimas ce week-end.

