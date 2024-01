Les blocages des agriculteurs se resserrent autour de Lyon

Les agriculteurs continuent leur progression vers les entrées de Lyon et bloquent désormais les autoroutes A6, A7, M7, A43 et A89 en attendant de possibles nouveaux points de barrage dans la journée.

Au lendemain du discours de politique général du Premier ministre Gabriel Attal devant l’Assemblée nationale, dans lequel il assure qu’il devait y "avoir une exception agricole française", promettant que le gouvernement serait "au rendez-vous, sans aucune ambiguïté" pour répondre à la crise agricole, la mobilisation des professionnel du secteur ne faiblit pas. Alors que Gabriel Attal a annoncé être prêt à "aller plus loin", en annonçant notamment que les aides européennes de la Politique agricole commune (PAC) seraient versées "d'ici le 15 mars", la progression des agriculteurs se poursuit en direction de Lyon.

La carte des blocages autour de Lyon mercredi 31 janvier. (Crédit Vinci Autoroutes)

L'A89 bloquée à son tour

De nouveau mobilisés depuis le début de semaine autour de la deuxième ville de France, les agriculteurs commencent à resserrer leur blocage. Alors que les autoroutes A6, A7, M7 et A43 étaient déjà bloquées, les manifestants ont installé mardi en fin de journée un nouveau point de blocage sur l’A89, qui permet de relier Lyon à Clermont-Ferrand, interrompant la circulation entre l’Arbresle et l’échangeur qui permet de rejoindre l’A6 au nord de Lyon.

Selon la préfecture du Rhône, qui invite "les automobilistes à différer leurs déplacements, à emprunter les transports en commun ou à télétravailler", deux autres opérations de blocage pourraient également être mises sur pied dans la journée. La circulation pourrait ainsi être coupée sur l’A47 au niveau de Givors, coupant le trafic entre Lyon et Saint-Étienne, et à l’est de Lyon sur l’A42, au niveau du très fréquenté "Noeud des Îles". Avant 8 heures, les infos trafic de la Métropole de Lyon et de Vinci autoroute ne faisaient pas encore état de blocage sur ces routes.

Pour l’heure difficile de savoir combien de temps dureront ces blocages, mais celui de la M7/A7, qui dure depuis lundi, est susceptible de durer encore plusieurs jours, estiment les services de l’État et celui de l’A89 pourrait durer au moins jusqu’à jeudi soir.

Le détail des blocages mercredi 31 janvier

A7/M7

L’autoroute est fermée dans les deux sens de circulation au niveau de Pierre-Bénite sur la M7, entre la jonction A7/A450 et le diffuseur 4 de Pierre-Bénite Nord.

L’autoroute A7 est bloquée au niveau de Vienne ce matin. Les automobilistes se rendant à Lyon sont invités à emprunter l’A46 par l’échangeur n°16 (Ternay - Communay) puis la nationale N7. Et à faire le chemin inverse pour aller en direction de Vienne.

A6

Le blocage du péage de Limas, à Villefranche-sur-Saône, se poursuit. La circulation est coupée sur l'autoroute A6 dans les deux sens. Les deux bretelles d’accès de Villefranche-sur-Saône sont fermées, ainsi que celle située à Anse.

A43

La circulation est coupée sur l'autoroute A43 entre les sorties 8 à Bourgoin-Jallieu et 9 à la Tour du Pin dans les deux sens, en raison du blocage du péage de Saint-Quentin-Fallavier.

A89

Un blocage est en cours au niveau de la Tour-de-Salvagny, ce qui interrompt la circulation entre l’Arbresle et l’échangeur qui permet de rejoindre l’A6 au nord de Lyon.